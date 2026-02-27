Καιρός: Ανοιξιάτικη τάση χωρίς αξιόλογες βροχές και με ήπια άνοδο της θερμοκρασίας

Καθώς η ατμόσφαιρα είναι χαοτικό σύστημα, μικρές διαφορές σε θερμοκρασία, πίεση, υγρασία και άνεμο μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική εξέλιξη μετά από λίγες ημέρες. Έτσι, αντί για μία μόνο πρόγνωση, χρησιμοποιούνται πολλές παράλληλες εκτελέσεις (members), ώστε να αποτυπωθούν η βασική τάση, το εύρος πιθανών σεναρίων και το επίπεδο αβεβαιότητας. Όσο μεγαλύτερη η σύγκλιση των σεναρίων, τόσο μεγαλύτερη η αξιοπιστία της πρόγνωσης.

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στα ensembles, δηλαδή στο σύνολο πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Πρόκειται για σύστημα πρόγνωσης στο οποίο το ίδιο αριθμητικό μοντέλο «τρέχει» πολλές φορές, με μικρές διαφοροποιήσεις στις αρχικές συνθήκες της ατμόσφαιρας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι «με λίγο περισσότερη ψύχρα μας αποχαιρετά ο Φλεβάρης», προσθέτοντας ότι ο Μάρτιος θα ξεκινήσει με θερμοκρασίες ελαφρώς χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, ωστόσο στη συνέχεια και για αρκετές ημέρες ο υδράργυρος θα κινηθεί λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι βροχές, σύμφωνα με την ανάλυσή του, δεν αναμένεται να είναι αξιόλογες.

Ήπια ανοδική πορεία της θερμοκρασίας και περιορισμένα φαινόμενα «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid0232FU3moLRbCEcGgUSfGqkdC4RcPJDK9gEzeFFvwUJrauedDtoViZc5fnf9WEijevl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Ο καιρός την Παρασκευή 27-02-2026

Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός το Σάββατο 28-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός την Κυριακή 01-03-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοδυτικά