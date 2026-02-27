Σήμερα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα 196.967.953 ευρώ

Τα επιδόματα που θα πληρωθούν σήμερα
Σήμερα Παρασκευή θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον Φεβρουάριο, συνολικού ύψους 196.967.953 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.
Συγκεκριμένα θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ
Επίδομα Στέγασης: 168.945 δικαιούχοι - 20.093.116 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 146.419 δικαιούχοι - 47.123.068 ευρώ
Αναπηρικά: 204.757 δικαιούχοι - 95.760.021 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 489 δικαιούχοι - 155.826 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 4.948 δικαιούχοι - 175.079 ευρώ
Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.142 δικαιούχοι - 4.783.368 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.156 δικαιούχοι - 9.383.764 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 78 δικαιούχοι - 61.822 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 10.060 δικαιούχοι - 13.279.150 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 89 δικαιούχοι - 43.800 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 4.153 δικαιούχοι - 377.023 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι - 18.000 ευρώ
Ευάλωτοι οφειλέτες: 372 δικαιούχοι - 39.318 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: 613 δικαιούχοι - 470.103 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.358 δικαιούχοι - 1.832.480 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας: 14.164 δικαιούχοι - 3.372.013 ευρώ
Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται σε 592.761 και το σύνολο των καταβολών σε 196.967.953 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα εεπιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
