Προαστιακός Πάτρας: Επαναφορά της μετεπιβίβασης στα Μποζαΐτικα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην περιοχή – Επανασύνδεση με τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, η μετεπιβίβαση του Προαστιακού για το τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας θα πραγματοποιείται ξανά στον σταθμό Μποζαΐτικα, αντί του προσωρινού σταθμού Αγυιά.

Η αλλαγή αυτή γίνεται καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Δήμου Πατρέων στην περιοχή του σταθμού Μποζαΐτικα, επιτρέποντας την ομαλή επαναλειτουργία του.

Συγκεκριμένα, τα λεωφορεία της Hellenic Train θα εξυπηρετούν τη διαδρομή Ρίο – Καστελλόκαμπος – Μποζαΐτικα, όπου θα πραγματοποιείται η σύνδεση με τα δρομολόγια του Προαστιακού για τη γραμμή Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, και αντιστρόφως.

Οι επιβάτες καλούνται να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση.

