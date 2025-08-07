Αγρίνιο: Βαθιά οδύνη στην κηδεία του 50χρονου ποδηλάτη Παναγιώτη Μπουλούμπαση

Μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης και ανείπωτης θλίψης, τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου 2025 η κηδεία του 50χρονου ποδηλάτη Παναγιώτη Μπουλούμπαση, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο το απόγευμα της Τρίτης, από διερχόμενο όχημα στο οδικό τμήμα Φραγκόσκαλας - Μαλευρού.



Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και, παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Αγρινίου γέμισε από νωρίς με συγγενείς, φίλους, συναθλητές και μέλη της τοπικής κοινωνίας, που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο Παναγιώτη, πατέρα τριών παιδιών.

Ο Παναγιώτης Μπουλούμπασης, ιδιωτικός υπάλληλος, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με ενεργή παρουσία στην ποδηλασία και τον αθλητισμό. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ και συγκίνηση στην ευρύτερη περιοχή. Η απουσία του θα είναι αισθητή σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν.



