Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Κατέληξε μετά από νοσηλεία 14 ημερών 22χρονος

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Ανδραβίδα, καθώς ο 22χρονος Γιώργος , που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του την Τρίτη (05/08) έπειτα από σκληρή μάχη για τη ζωή του.

Η κηδεία του τελέστηκε την Τετάρτη, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ανδραβίδας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτου θρήνου. Ο Γιώργος ήταν το μοναχοπαίδι της οικογένειάς του και η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και σε όλη την τοπική κοινωνία, που ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος είχε τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις 22 Ιουλίου, λίγο πριν από τις 21:00, στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς το αλιευτικό καταφύγιο στα Λεχαινά.

Το αυτοκίνητο τύπου VW Golf, στο οποίο επέβαιναν ο 22χρονος και ένας 25χρονος φίλος του, επίσης από την Ανδραβίδα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα διαλύθηκε, ενώ ο ήχος της πρόσκρουσης ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι δυο τους φέρονται να επέστρεφαν από απογευματινό μπάνιο. Ο 22χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Πύργου, ενώ ο 25χρονος οδηγός υπέστη επίσης τραύματα, αλλά αρκετά ελαφρά.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τον αγώνα που έδωσε ο ίδιος, ο Γεώργιος δεν κατάφερε να ανακάμψει. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό, όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και σε όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.