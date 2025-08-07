Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Κατέληξε μετά από νοσηλεία 14 ημερών 22χρονος

Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά και νοσηλευόταν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας
Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Ανδραβίδα, καθώς ο 22χρονος Γιώργος , που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του την Τρίτη (05/08) έπειτα από σκληρή μάχη για τη ζωή του.
Η κηδεία του τελέστηκε την Τετάρτη, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ανδραβίδας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτου θρήνου. Ο Γιώργος ήταν το μοναχοπαίδι της οικογένειάς του και η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και σε όλη την τοπική κοινωνία, που ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος είχε τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις 22 Ιουλίου, λίγο πριν από τις 21:00, στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς το αλιευτικό καταφύγιο στα Λεχαινά.
Το αυτοκίνητο τύπου VW Golf, στο οποίο επέβαιναν ο 22χρονος και ένας 25χρονος φίλος του, επίσης από την Ανδραβίδα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα διαλύθηκε, ενώ ο ήχος της πρόσκρουσης ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Οι δυο τους φέρονται να επέστρεφαν από απογευματινό μπάνιο. Ο 22χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Πύργου, ενώ ο 25χρονος οδηγός υπέστη επίσης τραύματα, αλλά αρκετά ελαφρά.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τον αγώνα που έδωσε ο ίδιος, ο Γεώργιος δεν κατάφερε να ανακάμψει. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό, όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και σε όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr