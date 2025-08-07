Κορινθιακός: 82χρονος Γερμανός σώθηκε μετά από βύθιση ιστιοφόρου

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 82χρονου Γερμανού υπηκόου, ο οποίος εντοπίστηκε και διασώθηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Λυκοποριάς στον Κορινθιακό κόλπο, μετά από βύθιση ιστιοφόρου σκάφους στο οποίο επέβαινε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Λιμενική Αρχή Κιάτου, το περιστατικό έγινε γνωστό όταν ο κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους ειδοποίησε για την περισυλλογή του 82χρονου από βοηθητικό σκάφος (tender). Ο ηλικιωμένος διασώθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο καταφύγιο “Μαύρα Λιθάρια”, πριν διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου και κατόπιν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Κατά δήλωσή του, είχε αποπλεύσει από τη νήσο Τριζόνια με προορισμό το λιμάνι της Κορίνθου, όταν το ιστιοφόρο του — σημαίας Γερμανίας — άρχισε να μπάζει νερά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί μεταξύ των ακρωτηρίων Λυκοποριάς και Μακρύ Νικόλας, τις βραδινές ώρες της Τρίτης 5 Αυγούστου.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου.