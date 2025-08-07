Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Επικίνδυνη τρύπα στο δρόμο - Κίνδυνος επέκτασης και ατυχημάτων

Πάτρα: Επικίνδυνη τρύπα στο δρόμο - Κίνδ...

Στη συμβολή των οδών Άθου και Γεωργίου Παπανδρέου

Μια μικρή τρύπα στο οδόστρωμα έχει κάνει την εμφάνισή της στη συμβολή των οδών Άθου και Γεωργίου Παπανδρέου, στην Πάτρα, προκαλώντας προβληματισμό στους διερχόμενους οδηγούς και κυρίως στους αναβάτες δικύκλων.

Αν και το άνοιγμα προς το παρόν είναι περιορισμένο, φαίνεται πως το υπέδαφος έχει υποχωρήσει, γεγονός που δημιουργεί φόβους ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επιδεινωθεί, με κίνδυνο η τρύπα να μεγαλώσει και να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη για την κυκλοφορία.

Ειδήσεις Τώρα

Ναύπακτος: Νεκρός 35χρονος εργάτης που έπεσε από σκαλωσιά

Γερμανία: Προσωπικό ζωολογικού κήπου θανάτωσε 12 υγιείς μπαμπουίνους και τους πέταξε στα λιοντάρια

Νεαροί πέταξαν νερόμπομπες σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις