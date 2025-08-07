Πάτρα: Επικίνδυνη τρύπα στο δρόμο - Κίνδυνος επέκτασης και ατυχημάτων

Μια μικρή τρύπα στο οδόστρωμα έχει κάνει την εμφάνισή της στη συμβολή των οδών Άθου και Γεωργίου Παπανδρέου, στην Πάτρα, προκαλώντας προβληματισμό στους διερχόμενους οδηγούς και κυρίως στους αναβάτες δικύκλων.

Αν και το άνοιγμα προς το παρόν είναι περιορισμένο, φαίνεται πως το υπέδαφος έχει υποχωρήσει, γεγονός που δημιουργεί φόβους ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επιδεινωθεί, με κίνδυνο η τρύπα να μεγαλώσει και να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη για την κυκλοφορία.