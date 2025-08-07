Νεαροί πέταξαν νερόμπομπες σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη

Επίθεση με νερόμπομπες δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη από μία ομάδα νεαρών.

Θύματα του περιστατικού, ήταν ο οδηγός του λεωφορείου και ο μοναδικός επιβάτης του.

Η επίθεση με τις νερόμπομπες έγινε το βράδυ της Τρίτης, όταν το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε που ενώνει Νεοχωρούδα με τον Πεντάλοφο.

Ο μοναδικός επιβάτης του λεωφορείου, ανυποψίαστος τραβούσε βίντεο τη θέα έξω από το παράθυρο, όταν είδε έναν νεαρό, χωρίς μπλούζα και με καλυμμένο το πρόσωπό του να πετά με δύναμη στο λεωφορείο τη νερόμπομπα.