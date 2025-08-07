Πάτρα: Θρήνος για τον “Ντουλάπα” - Συγκινούν τα μηνύματα των φίλων του 56χρονου Γιάννη Μπεσίρη

Θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 56χρονου Γιάννη Μπεσίρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Λευκάδα – Βόνιτσα, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό εν ώρα εργασίας.

Ο άτυχος άνδρας καταγόταν από το Θύρρειο Αιτωλοακαρνανίας, όμως τα τελευταία χρόνια εργαζόταν σε διάφορα εργοτάξια της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αποχωρήσει προσωρινά από τη δουλειά, αλλά επέστρεψε πριν λίγες ημέρες, έπειτα από νέο κάλεσμα για εργασία. Η μοίρα, ωστόσο, του επιφύλασσε το πιο τραγικό φινάλε.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη στην Πάτρα, όπου είχε ισχυρούς δεσμούς φιλίας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική φίλαθλη κοινότητα. Ενεργό μέλος του τοπικού συνδέσμου φιλάθλων του Ολυμπιακού, ήταν γνωστός με το παρατσούκλι “Ντουλάπας”, λόγω της εντυπωσιακής σωματοδομής του.

Τα social media κατακλύστηκαν από μηνύματα αποχαιρετισμού, με φίλους και συναδέλφους να μιλούν για έναν ζεστό άνθρωπο, πάντα χαμογελαστό και δοτικό, που έφυγε άδικα και πρόωρα.