Θεσσαλονίκη: Μητέρα φέρεται να ακινητοποιούσε τη 10χρονη κόρη της για να ασελγεί στο παιδί ο σύντροφός της

Μια υπόθεση απόλυτης φρίκης αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη καθώς ένα ανήλικο παιδί κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον σύντροφό της μητέρας του και μάλιστα με τη βοήθεια της ίδιας της μάνας του.

Σύμφωνα με την αστυνομία η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβε ένα ζευγάρι, ηλικίας 37 και 24 ετών (άντρας και γυναίκα αντίστοιχα), για τον βιασμό της ανήλικης.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η μητέρα κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και για βιασμό της ανήλικης κόρης της.

Ωστόσο, μόλις οι Αρχές προσέγγισαν το παιδί διαπίστωσαν πως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, καθώς το παιδί κατήγγειλε πως η μητέρα την ακινητοποιούσε για να τη βιάζει ο σύντροφός της, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο 37χρονος την ξυλοκοπούσαν συχνά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του voria.gr, πρόκειται για ένα παιδί μόλις 10 ετών που ζούσε μαζί με τη μητέρα του σε οικισμό Ρομά.

Σε βάρος των δυο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Αρχικά η 24χρονη μητέρα κατήγγειλε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης τον 37χρονο για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για βιασμό της ανήλικης κόρης της.

Η ανήλικη επιβεβαίωσε τα όσα είχε καταγγείλει η μητέρα, ωστόσο επεσήμανε πως η μητέρα όχι μόνο γνώριζε αλλά κρατούσε ακίνητη τη 10χρονη όσο τη βίαζε ο 37χρονος, ενώ περιέγραψε πως τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα της την χτυπούσαν.

Σημείωσε, δε, πως ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος του ζευγαριού, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν ο μεν 37χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στα σύνορα στον Προμαχώνα απ΄όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.