Αίγιο: Τραυματίας 90χρονος οδηγός που «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο όχημα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (7/8) στο Αίγιο, και συγκεκριμένα στην οδό Κορίνθου στο ύψος του ξενοδοχείου Τέλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας οδηγός ηλικίας 90 ετών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να προσκρούσει με δύναμη πάνω σε ένα σταθμευμένο όχημα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου. Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί προανάκριση η Τροχαία Αιγίου.

