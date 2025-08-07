Back to Top
Μεσσηνία: Αυτοκίνητο έπεσε από γκρεμό 9 μέτρων στην παραλία της Σάντοβας

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο τις 10, στην παραλία της Σάντοβας, όταν ένα Ι.Χ. αγροτικό όχημα, που οδηγούσε τουρίστας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γκρεμό ύψους περίπου 9 μέτρων.

Το αυτοκίνητο κατέληξε στην παραλία της Σάντοβας στη Μεσσηνία, σε απόσταση πάντως από τα beach bar που λειτουργούν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κίνδυνος για τους λουόμενους. Στην περιοχή βρίσκονταν μικρά παιδιά, τα οποία τρόμαξαν από τον θόρυβο της σύγκρουσης, χωρίς όμως να τεθούν σε πραγματικό κίνδυνο.

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και είναι καλά στην υγεία του. Για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αστυνομικοί της Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, διασώστης με μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο.

