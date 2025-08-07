Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ανδραβίδα: Θρήνος για τον θάνατο του 22χρονου Γεώργιου Σινάνου

Ανδραβίδα: Θρήνος για τον θάνατο του 22χ...

Νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Βαρύ πένθος στην Ανδραβίδα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς ο 22χρονος Γεώργιος Σινάνος, που νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του την Τρίτη 5 Αυγούστου.

Η κηδεία του τελέστηκε την Τετάρτη 6 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ανδραβίδας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτου θρήνου. Ο Γεώργιος ήταν το μοναχοπαίδι της οικογένειάς του και η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και σε όλη την τοπική κοινωνία, που ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου, λίγο πριν τις 9, στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς το αλιευτικό καταφύγιο στα Λεχαινά.

Το αυτοκίνητο τύπου VW Golf, στο οποίο επέβαιναν ο 22χρονος και ένας 25χρονος φίλος του, επίσης από την Ανδραβίδα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα διαλύθηκε, ενώ ο ήχος της πρόσκρουσης ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι δύο νεαροί φέρονται να επέστρεφαν από απογευματινό μπάνιο. Ο 22χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε βαριά, ενώ ο 25χρονος οδηγός υπέστη επίσης τραύματα, αλλά αρκετά ελαφρά.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τον αγώνα που έδωσε ο ίδιος, ο Γεώργιος δεν κατάφερε να ανακάμψει.

 

πηγή patrisnews.com

Ειδήσεις Τώρα

Τροχαίο ανάμεσα σε Μιντιλόγλι και Βραχνέικα- Ένας τραυματίας

Αίγιο: Τραυματίας 90χρονος οδηγός που «καρφώθηκε» σε σταθμευμένο όχημα

Δωρεάν αναλήψεις από τα ΑΤΜ από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου- Πότε εφαρμόζεται το εθνικό πλαφόν 1,5 ευρώ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Λεχαινά Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας Ανδραβίδα

Ειδήσεις