Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: "Συναγερμός" για φωτιά στα Βραχνέικα- Τέθηκε υπό έλεγχο- ΦΩΤΟ

Πάτρα: "Συναγερμός" για φωτιά ...

Την έθεσε υπό έλεγχο η πυροσβεστική

ΝΕΟΤΕΡΟ Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πριν λίγο για φωτιά στα Βραχνέικα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική περιοχή και κινητοποιήθηκαν 9 οχήματα και 18 άνδρες. Η φωτιά ελέγχθηκε πριν εξαπλωθεί περαιτέρω.

 

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά έχει εκδηλωθεί στα Βραχνέικα σε αγροτικό σημείο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Για το συμβάν κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική , η οποία επιχειρεί για την κατάσβεση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά Βραχνέικα

Ειδήσεις