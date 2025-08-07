Πάτρα: "Συναγερμός" για φωτιά στα Βραχνέικα- Τέθηκε υπό έλεγχο- ΦΩΤΟ

Την έθεσε υπό έλεγχο η πυροσβεστική
ΝΕΟΤΕΡΟ Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πριν λίγο για φωτιά στα Βραχνέικα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική περιοχή και κινητοποιήθηκαν 9 οχήματα και 18 άνδρες. Η φωτιά ελέγχθηκε πριν εξαπλωθεί περαιτέρω.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά έχει εκδηλωθεί στα Βραχνέικα σε αγροτικό σημείο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Για το συμβάν κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική , η οποία επιχειρεί για την κατάσβεση
