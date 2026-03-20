Πάτρα: Ανοίγει ξανά τις πύλες του το καλοκαίρι το ξενοδοχείο «Αστήρ»

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στον ξενοδοχειακό χάρτη της Πάτρας, καθώς το ιστορικό Ξενοδοχείο Αστήρ ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει πλήρως ανακαινισμένο μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα τον Ιούνιο, έπειτα από περίπου δύο χρόνια παύσης.

Το ξενοδοχείο θα διατηρήσει την ονομασία του και θα συνεχίσει να ανήκει στην οικογένεια Μεντζελόπουλου, ωστόσο η διαχείρισή του περνά σε μεγάλο γαλλικό όμιλο φιλοξενίας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η Mercure Hotels, μέλος του διεθνούς ομίλου Accor.

Μετά τη ριζική ανακαίνιση, το ξενοδοχείο θα προσφέρει σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως συνεδριακό κέντρο, εστιατόριο, pool bar, πισίνα, γυμναστήριο, καθώς και 110 πλήρως εκσυγχρονισμένα δωμάτια και σουίτες.

Ο Ηλίας Μετζελόπουλος επιβεβαίωσε την επαναλειτουργία μέσα στο καλοκαίρι και την ανάληψη της διαχείρισης από ξένο όμιλο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Υπενθυμίζεται ότι η ανακατασκευή χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από επιχορήγηση ύψους 3 εκατ. ευρώ μέσω του αναπτυξιακού νόμου, ενώ επενδύθηκαν και ίδια κεφάλαια.

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αναβάθμισης του ξενοδοχειακού δυναμικού της πόλης, με νέες ανακαινίσεις και επενδύσεις σε ιστορικά ακίνητα να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της Πάτρας.

Λίγα μέτρα μακριά από το «Αστήρ», στην πλατεία Τριών Συμμάχων, βρίσκονται στην τελική ευθεία εργασίες ανακατασκευής ενός ακόμα ξενοδοχείου που έχει αποκτηθεί από επιχειρηματία των Ιωαννίνων, ενώ παράλληλα προχωρούν εργασίες ανακαίνισης και σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Ακταίου.

