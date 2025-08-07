Πάτρα: Σύγκρουση Ι.Χ. με όχημα του Λιμενικού λίγο πριν τα διόδια Ρίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην Ολυμπία Οδό, στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο πριν από τα διόδια του Ρίου.

Ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, προσέκρουσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε υπηρεσιακό όχημα τύπου jeep του Λιμενικού Σώματος.

Ευτυχώς, από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο όχημα του Λιμενικού, το οποίο ανήκει στο Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, επέβαινε η Διοικήτριά του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας καθώς και όχημα της Ολυμπίας Οδού για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού.

aigiovoice.gr