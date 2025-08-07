Νεκρή σε πολυτελές γιοτ βρέθηκε 33χρονη σχεδιάστρια μόδας

Η Μάρθα Νόλαν Ο’Σλάταρα, 33 ετών, επιχειρηματίας μόδας από τη Νέα Υόρκη, γνωστή για τη μάρκα πολυτελών μπικίνι της και την εντυπωσιακή παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρέθηκε νεκρή πάνω σε σκάφος δεμένο σε πολυτελή μαρίνα στην ανατολική άκρη του Λονγκ Άιλαντ.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Σάφολκ, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ερευνά τον θάνατο της 33χρονης γυναίκας από το Μανχάταν, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε σκάφος στο Montauk Yacht Club, περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Την Τετάρτη, οι αρχές δήλωσαν ότι η αρχική νεκροψία δεν έδειξε ίχνη βίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές του East Hampton ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 λίγο μετά τα μεσάνυχτα, από άνδρα που ανέφερε ότι μια γυναίκα ήταν αναίσθητη σε σκάφος στη μαρίνα πολυτελείας, στην Star Island Road. Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να εφαρμόσουν ΚΑΡΠΑ, αλλά η γυναίκα ανακηρύχθηκε νεκρή επί τόπου.

Την Τετάρτη, η αστυνομία ταυτοποίησε τη γυναίκα ως τη Μάρθα Νόλαν, μια δραστήρια επιχειρηματία.

Η Νόλαν, 33 ετών, διατηρούσε εταιρεία μαγιό με βάση το Μανχάταν.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η προκαταρκτική έρευνα και ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξαν σε σαφές αίτιο θανάτου. Η επίσημη αιτία θα προσδιοριστεί μετά την πλήρη νεκροτομή από το Ιατροδικαστικό Γραφείο της Κομητείας Σάφολκ.

Ο Paul Mauro, πρώην επιθεωρητής του NYPD και συνεργάτης του Fox News, δήλωσε ότι οι αστυνομικές αρχές ακολουθούν την τυπική διαδικασία που προβλέπεται για θανάτους με δημόσιο ενδιαφέρον.

«Οι ντετέκτιβ θα κάνουν τα βασικά — θα ανακρίνουν τον ιδιοκτήτη του σκάφους, πιθανούς επιβάτες, άλλους ιδιοκτήτες σκαφών στη μαρίνα, μέλη του ναυτικού ομίλου κ.λπ. Θα εξετάσουν και τα ψηφιακά στοιχεία, όπως κινητά τηλέφωνα και βίντεο» δήλωσε ο Mauro.

«Καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η ιατροδικαστική εξέταση»

Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη σε πολυτελή τοποθεσία, ο Mauro υπογράμμισε ότι αυτό δεν θα σταθεί εμπόδιο στην έρευνα:

«Το ότι συνέβη σε αποκλειστική περιοχή δεν σημαίνει ασυλία από την αστυνομία. Είμαι βέβαιος ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα»

Το σκάφος: Κρίσιμο σημείο της έρευνας

Ένα βασικό πρόβλημα για τους αστυνομικούς είναι το γεγονός ότι το σκάφος μπορεί να κινηθεί.

«Αν θεωρηθεί σκηνή εγκλήματος, τότε οι αρχές θα έχουν ήδη 'παγώσει' το σημείο — αν χρειάζεται, με δικαστική εντολή», εξήγησε ο Mauro. «Το σκάφος δεν μπορεί απλά να αποπλεύσει».

Ποια ήταν η Μάρθα Νόλαν Ο’Σλάταρα

Η Μάρθα Νόλαν καταγόταν από το Κάρλοου της Ιρλανδίας και είχε ιδρύσει την εταιρεία East x East, μια μπουτίκ μόδας για παραθαλάσσια ρούχα. Προωθούσε έντονα το brand της στο TikTok, με παρασκηνιακά βίντεο από φωτογραφίσεις και δημιουργικές διαδικασίες.

Σε ένα βίντεο από καμπάνια στη Μαγιόρκα, είχε χαρακτηρίσει το project ως «μια όμορφη ιστορία αγάπης», λέγοντας: «Το να βλέπω τα οράματά μου να ζωντανεύουν με γεμίζει ευτυχία»

Στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της, γιόρταζε την επιτυχία ενός pop-up event στο Gurney’s Resort στο Montauk, γράφοντας:

«Goals Achieved» («Στόχοι Επιτεύχθηκαν»).

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Νόλαν είχε πτυχίο στο Εμπόριο και μεταπτυχιακό στην Ψηφιακή Στρατηγική Μάρκετινγκ από το University College Dublin, πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη στα 26 της.

Μετά τον θάνατό της, ο συνεργάτη της, Dylan Grace, έγραψε: «Ονειρευτήκαμε μεγάλα πράγματα μαζί, γελάσαμε περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσε κανείς να καταλάβει και χτίσαμε πολλά από το τίποτα».

«Είμαι ευγνώμων που σε είχα στη ζωή μου. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, Mar. Πέτα ψηλά».