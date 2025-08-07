Προσάραξη φέρι μποτ: Δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια, λέει ο νηογνώμονας

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα με τον νηογνώμονα να δηλώνει πως δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια.

Η αποκόλληση του πλοίου και η ρυμούλκησης του αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης ενώ ήδη έχουν γίνει όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου αλλά και με δύτες.

Aυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο ρυμουλκά στο σημείο και είναι σε ετοιμότητα. Στο ένα βρίσκονται 15 άτομα, μέλη πληρώματος, τα οποία θα προχωρήσουν στις εργασίες όταν ξεκινήσουν, ενώ στο άλλο βρίσκεται ναυπηγός ο οποίος έχει επιθεωρήσει τη ζημιά για να ετοιμάσει το σχέδιο για τις εργασίες