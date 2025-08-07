Πάτρα: Το Σάββατο το 40ήμερο μνημόσυνο της μαθηματικού Βάσως Τσελεπώνη- Παναγιωτάκη

"Η Βάσω Τσελεπώνη- Παναγιωτάκη, μια φωτεινή προσωπικότητα, μια Μαθηματικός με βαθιά γνώση και αγάπη για τα μαθηματικά, το δημόσιο σχολείο και τους μαθητές της, δεν είναι κοντά μας ήδη για περισσότερο από ένα μήνα" αναφέρει σε ανακοινωσή της η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Και προσθέτει: "Με το ήθος, την ευγένεια και τη συνέπειά της, προσέφερε ουσιαστικά στην εκπαιδευτική κοινότητα, υπηρετώντας σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συνέβαλε ενεργά στους σκοπούς της Ε.Μ.Ε. μέσα από τη δράση της στο Παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της. Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της εκλεκτής συναδέλφου και αγαπητού μέλους μας και τα συλλυπητήρια της στο σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια της και σε όλους τους οικείους της".

Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9/8/2025 και ώρα 9:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στα Ροΐτικα.