Με πλούσιο παρελθόν οι «πιστολέρο» του Ασπροπύργου - ΒΙΝΤΕΟ

Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψή τους
Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου μια ομάδα νεαρών Ρομά συνεπλάκησαν άγρια με ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση με το περιστατικό να καταλήγει σε μια «βροχή» από σφαίρες.
Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 26 και 23 ετών που εμπλέκονται στο περιστατικό, οι οποίοι έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν με ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας στα «βιογραφικά» τους.
Μάλιστα, οι αστυνομικοί βρήκαν και πιστόλι με γεμιστήρα κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους αλλά και καραμπίνα με φυσίγγια σε κρύπτη που ήταν σε οροφή σπιτιού.
Οι δύο νέοι συνελήφθησαν εντός οικισμού του Ασπροπύργου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 4ης Αυγούστου εντός οικισμού του Ασπροπύργου, όταν 38χρονος ημεδαπός ως οδηγός φορτηγού μαζί με ακόμα τρεις ημεδαπούς, διαπληκτίστηκαν με έτερα άτομα με αφορμή τροχονομικό ζήτημα. Εκεί, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους ενώ οι παθόντες αποχώρησαν από το σημείο μεταβαίνοντας σε κοντινό σημείο όπου εδρεύει εταιρεία ιδιοκτησίας τους.
Λίγο μετά, τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ο 26χρονος κατηγορούμενος, προσέγγισαν την εν λόγω εταιρεία με όχημα και αφού αποβιβάστηκαν, πυροβόλησαν επανειλημμένα προς την πρόσοψη της εταιρείας με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στο κτίριο, στο όχημα των παθόντων καθώς και σε παρακείμενη οικία.
Αμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου διενήργησαν προανάκριση με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των δύο δραστών, ενώ με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ τους εντόπισαν απογευματινές ώρες της Τρίτης, στον οικισμό του Ασπροπύργου και τους οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας.
Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους, εντοπίστηκαν «επιμελώς κρυμμένα σε κρύπτες», πιστόλι με γεμιστήρα, πιστόλι ρέπλικα, καραμπίνα και δέκα φυσίγγια, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, ηλικίας 26 και 23 ετών αντίστοιχα, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Αναλυτικά, σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
πιστόλι με γεμιστήρα,
πιστόλι-ρέπλικα,
καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και
10 φυσίγγια
Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, κοντά σε σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα δέκα φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας.
Οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Αμφότεροι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των έτερων εμπλεκομένων συνεχίζονται.
