Με πλούσιο παρελθόν οι «πιστολέρο» του Ασπροπύργου - ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου μια ομάδα νεαρών Ρομά συνεπλάκησαν άγρια με ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση με το περιστατικό να καταλήγει σε μια «βροχή» από σφαίρες.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 26 και 23 ετών που εμπλέκονται στο περιστατικό, οι οποίοι έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν με ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας στα «βιογραφικά» τους.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί βρήκαν και πιστόλι με γεμιστήρα κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους αλλά και καραμπίνα με φυσίγγια σε κρύπτη που ήταν σε οροφή σπιτιού.

Οι δύο νέοι συνελήφθησαν εντός οικισμού του Ασπροπύργου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 4ης Αυγούστου εντός οικισμού του Ασπροπύργου, όταν 38χρονος ημεδαπός ως οδηγός φορτηγού μαζί με ακόμα τρεις ημεδαπούς, διαπληκτίστηκαν με έτερα άτομα με αφορμή τροχονομικό ζήτημα. Εκεί, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους ενώ οι παθόντες αποχώρησαν από το σημείο μεταβαίνοντας σε κοντινό σημείο όπου εδρεύει εταιρεία ιδιοκτησίας τους.