Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στην Ηρώων Πολυτεχνείου

Στη συμβολή με την Αγίου Κωνσταντίνου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Αγίου Κωνσταντίνου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εμπλέκεται δίκυκλο όχημα, του οποίου ο οδηγός τραυματίστηκε κατά τη σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον τραυματία. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

