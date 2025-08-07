Τροχαίο στις Καμάρες: ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες του τροχαίου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή των Καμαρών Αιγίου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου.
Όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί στη μέση του οδοστρώματος.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.
