Τροχαίο στις Καμάρες: ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή των Καμαρών Αιγίου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου.

Όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί στη μέση του οδοστρώματος.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.