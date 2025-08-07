Πάτρα: Μάχη για τη ζωή δίνει 14χρονη από την Κεφαλονιά - Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 14χρονη μαθήτρια από την Κεφαλονιά, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία την Τρίτη 5 Αυγούστου, γεγονός που οδήγησε σε άμεση αεροδιακομιδή της από το νησί στην Πάτρα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή της, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΓΝΠ για πιο εξειδικευμένη υποστήριξη στη ΜΕΘ Παίδων.

Η ανήλικη παραμένει σε σταθερά επιβαρυμένη κατάσταση και υποστηρίζεται πλήρως με μηχανικά μέσα, καθώς οι γιατροί δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν την αιτία της αιφνίδιας νευρολογικής κατάρρευσης. Η αρχική συμπτωματολογία περιλάμβανε παράλυση των άκρων, που εξελίχθηκε σε ανεπάρκεια των αναπνευστικών μυών, οδηγώντας στην ανάγκη για εντατική θεραπεία.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις (μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου) που πραγματοποιήθηκαν δεν έδειξαν παθολογικά ευρήματα, γεγονός που δυσχεραίνει τη διάγνωση. Σήμερα, έγινε και δεύτερη μαγνητική, η οποία επίσης δεν αποκάλυψε την αιτία του σοβαρού νευρολογικού προβλήματος.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της 14χρονης, με την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς να αγωνιούν και να ελπίζουν για ένα σημάδι βελτίωσης στην κατάστασή της.