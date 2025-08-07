Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά τους πυροβολισμούς ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου μετά τους πυροβολισμούς που εξαπέλυσαν Ρομά εναντίον ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για διάφορα αδικήματα, ενώ η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι Αρχές πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και έρευνες σε σπίτια και οχήματα, μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς στον Ασπρόπυργο.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν τέσσερα άτομα Ρομά, που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν νεαροί ομογενείς. Ακολούθησε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, που φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών. Όμως το επεισόδιο δεν σταμάτησε εκεί. Οι Ρομά, τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτήριο της επιχείρησης, ενώ κάλυκες και τρύπες από σφαίρες βρέθηκαν σε διπλανά σπίτια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες φώναζαν τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να βγουν έξω από το κτήριο.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης.