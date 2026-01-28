Επίδομα παιδιού: Οι αλλαγές που έρχονται από τον Μάιο

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στην καταβολή του επιδόματος παιδιού το 2026, το οποίο θα εξοφληθεί σε έξι διμηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από την τρίτη δόση και μετά, καθώς αναμένονται οι αλλαγές ενδέχεται να τροποποιήσουν το τελικό ποσό ή τη λίστα των δικαιούχων.

Οι «παγίδες»

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τον υπολογισμό του επιδόματος για την τρίτη δόση (Μαΐου – Ιουνίου), η οποία έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Ενώ για την πρώτη δόση του έτους λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2024, από την τρίτη δόση ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλει τη νέα φορολογική τους δήλωση (Ε1) στο διάστημα από 16 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2026, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή ή διακοπή της παροχής.

Η δεύτερη και ίσως σημαντικότερη δομική αλλαγή σχετίζεται με την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων έως τον Ιούνιο του 2026.

Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων που θα συγκεντρώνει όλα τα επιδόματα (ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ, Υπουργείο Εργασίας). Στόχος της κυβέρνησης είναι η απόλυτη διαφάνεια και η δικαιότερη κατανομή των πόρων. Μένει να φανεί αν η διασταύρωση των στοιχείων μέσω του νέου Μητρώου θα οδηγήσει σε απώλεια του επιδόματος για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων που ενδέχεται να μην πληρούν πλέον τα αυστηρά κριτήρια.