Καιρός: Βελτίωση σήμερα, νέα μεταβολή από αύριο με βροχές και αφρικανική σκόνη

Δύο διαταραχές μέσα στην εβδομάδα με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει από χθες ο Καιρός, ενώ σήμερα αναμένονται μόνο λίγες ασθενείς τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ωστόσο, από αύριο, Τετάρτη, το απόγευμα ξεκινά νέα μεταβολή με βροχές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια σε μεγάλο μέρος της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο και βόρειο Αιγαίο. Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά τόπους, οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα και οι συνθήκες θα ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά και Γιώργου Τσατραφύλλια, αλλά και το δελτίο της ΕΜΥ.

Νέα μεταβολή από Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι σήμερα θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Από την Τετάρτη το απόγευμα αναμένονται βροχές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στο Ιόνιο και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά τόπους και την Πέμπτη με την Παρασκευή. Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, ενώ θα ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το τριήμερο 5-6-7 Φεβρουαρίου οι συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΗΡΕΜΑ ΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ... 
Σταδιακή βελτίωση από σήμερα το μεσημέρι στην Ανατολική νησιωτική χώρα και αύριο Τρίτη θα έχουμε λίγες ασθενείς τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.…
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 2, 2026

Δύο διαταραχές μέσα στην εβδομάδα και άνοδος θερμοκρασίας

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές μέσα στην εβδομάδα, την πρώτη από Τετάρτη έως Παρασκευή και τη δεύτερη από Κυριακή έως Δευτέρα. Όπως τονίζει, οι νοτιάδες θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες και η θερμοκρασία θα βρεθεί 4 έως 6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τις περισσότερες βροχές αναμένεται να δεχτούν η δυτική Ελλάδα, η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και η ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα.

