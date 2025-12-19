Πάτρα: Έτοιμο το Χριστουγεννιάτικο χωριό στο Γηροκομειό - Ξεκινούν οι εκδηλώσεις

Σε εορταστικό κλίμα θα κινηθεί η συνοικία του Γηροκομείου την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομίτισσα» διοργανώνει τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2025 στην πλατεία Γηροκομείου (Α. Κυδωνιάτης), από τις 11:00 το πρωί έως τις 9:00 το βράδυ.

Η πλατεία θα μεταμορφωθεί σε ένα φωταγωγημένο σκηνικό γιορτής, με μουσικές, αρώματα Χριστουγέννων και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 11:30 π.μ. με θεατρική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής Πατρών, που θα παρουσιάσει το έργο «Σε τρελό πανικό – δέντρα, ψάρια χτυπούν συναγερμό», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, παιδιά και οικογένειες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, παιχνίδια και face painting, με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου.

Το απόγευμα, από τις 16:30 έως τις 18:30, θα παρουσιαστεί το παραμύθι «Το Μολυβένιο Στρατιωτάκι» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν μέσα από διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι από την ομάδα παιδαγωγών και εμψυχωτών «ΟροΠαιδιο». Θα ακολουθήσουν μικρασιατικά και χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη Χορωδία του Συλλόγου, παραδοσιακοί χοροί από το Χορευτικό Τμήμα, καθώς και εμφανίσεις παιδικών χορωδιών από το 46ο και το 41ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Ιδιαίτερη νότα στη γιορτή θα δώσει η «παραμυθένια» πλατεία, ντυμένη στα λευκά με χριστουγεννιάτικο σκηνικό, χάρη στην εθελοντική προσφορά των μελών του Συλλόγου. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν λουκουμάδες, γλυκίσματα, ζεστά ροφήματα, αλλά και παραδοσιακά ποτά.

Στον χώρο θα λειτουργεί χριστουγεννιάτικο παζάρι με χειροποίητες δημιουργίες, ενώ θα διατίθεται και το ημερολόγιο του Συλλόγου για το 2026. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται συλλογή τροφίμων, γλυκισμάτων και παιχνιδιών για συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομίτισσα» απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους για μια ημέρα γεμάτη γιορτινή διάθεση, αλληλεγγύη και χριστουγεννιάτικη χαρά.