Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα καταθέσουμε μήνυση εναντίον του επιχειρηματία και δύο συγγενών του» λέει ο δικηγόρος του

Για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε λόγο ο δικηγόρος του, αναφορικά με την καταγγελία του 21χρονου για ασελγείς πράξεις σε εργασιακό χώρο.

«Η καταγγελία αφορά στην πρόταση ενός ενήλικα σε έναν άλλο ενήλικα για να συνευρεθούν σεξουαλικά, γι’ αυτό κατηγορείται σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και δεν το αποδέχεται. Η μη αποδοχή της πρότασης αυτής ουδόλως στάθηκε εμπόδιο ούτε στην πρόσληψη, ούτε στη συνέχιση, ούτε στην ολοκλήρωση της συνεργασίας αυτών των δύο ανθρώπων. Αυτά είναι τα αντικειμενικά στοιχεία», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, στο «Happy Day» στον Alpha, το πρωί της Παρασκευής (19.12.25).

«Έχουμε μιλήσει αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών αρκετές μέρες πριν. Έχει σημασία ότι ο καταγγέλλων επέλεξε να καταθέσει μήνυση στην εισαγγελία πέντε ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι ξεδιπλώθηκε η σκοπιμότητα αυτής της κίνησης», επισήμανε.