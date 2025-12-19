«Είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ο αληθινός»: Όσα συνέβησαν στην πρεμιέρα του στη σκιά της καταγγελίας του 22χρονου

Πάνω από 1000 άτομα βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο νυχτερινό κέντρο όπου ξεκίνησε τις εμφανίσεις του ο Μαζωνάκης

Οι ουρές στις δέκα το βράδυ της Πέμπτης έξω από την «Ακτή Πειραιώς» προϊδέαζαν για το τι θα γινόταν στην επίσημη πρώτη του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Apon στο πλευρό του, λίγες ώρες μετά την καταγγελία του 22χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου και την απάντηση που έδωσε ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή. Λίγο μετά τις δώδεκα τα μεσάνυχτα δεν έπεφτε καρφίτσα και περίπου μια ώρα μετά αφού ο ταλαντούχος Apon «ζέστανε» το κοινό, η είσοδός του «Μαζώ», από το πλάι της πίστας έγινε μέσα σε μια πραγματική αποθέωση από τους φίλους του που τον χειροκροτούσαν ασταμάτητα.

Εμφανώς συγκινημένος και με έναν κόμπο στο λαιμό τα πρώτα λεπτά της επιστροφής του στην αθηναϊκή νύχτα ο Μαζώ άρχισε να τραγουδάει όλες τις γνωστές του επιτυχίες μέσα σε έναν χαμό. «Κυρίες και κύριοι καλωσήρθατε, να συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ο αληθινός» ήταν τα πρώτα λόγια του καλλιτέχνη απευθυνόμενος στο κοινό του

Το πρόγραμμα περιλάμβανε διαχρονικές επιτυχίες του, αλλά και νεότερα τραγούδια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε το πρόγραμμά του με το «Ανήκω σε εμένα», με τον κόσμο να τραγουδά μαζί του, ενώ σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου ο καλλιτέχνης είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου». Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινό, ευχαριστώντας επανειλημμένα τους θαυμαστές του για τη στήριξή τους, τόσο στην πρεμιέρα όσο και στη συνολική του πορεία στη μουσική. Συνοδευόμενος από έναν μουσικό που έπαιζε μπουζούκι, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το σημείο της βραδιάς, έχω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, που με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα έτσι μας, με τα αλλιώς μας», για να προσθέσει στη συνέχεια: «Θα ήθελα το πιο δυνατό χειροκρότημα αυτή τη στιγμή για τους μουσικούς μου και για τους τεχνικούς μου, γιατί χωρίς αυτούς θα ήμουν μόνος».

Ήταν τέτοια η κοσμοσυρροή που στις τέσσερις η ώρα οι σερβιτόροι, οι μετρ και τα κορίτσια με τα αγόρια που είχαν τους δίσκους με τα λουλούδια δυσκολεύονταν να κάνουν τη δουλειά τους, αφού είχαν γεμίσει και οι διάδρομοι του μαγαζιού.