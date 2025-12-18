Kevin Spacey: Επιστρέφει στη μικρή οθόνη στην ιταλική σειρά «Minimarket»

Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μικρή οθόνη για πρώτη φορά από την αποχώρησή του από τη σειρά House of Cards του Netflix το 2017, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο ρόλος που θα ενσαρκώσει

Ο ηθοποιός - ο οποίος προσπαθεί να αναζωογονήσει την καριέρα του τα τελευταία χρόνια - πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ιταλική κωμική σειρά «Minimarket» για τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιταλίας RAI.

Στη χαμηλού προϋπολογισμού σειρά, σύμφωνα με το Variety, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ υποδύεται τον εαυτό του ως τον φανταστικό μέντορα ενός νεαρού άνδρα που εργάζεται σε ένα παντοπωλείο στη Ρώμη και ονειρεύεται να γίνει τηλεοπτικός σταρ. Όπως φαίνεται σε διαφημιστικό, ο Σπέισι τραγουδά το «You've Got a Friend in Me» του Ράντι Νιούμαν και το κλασικό τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα «I've Got You Under My Skin» μαζί με τον Ιταλό ηθοποιό Φιλίπο Λαγκανά, ο οποίος υποδύεται τον επίδοξο Ιταλό σταρ Μάνλιο Βιγκάνο.