Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Ιουλία παρατηρεί τα σημάδια στην πλάτη της Μαριέττας

Aποκαλύψεις στo νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθεί σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 22:30 το βράδυ.

Η Ιουλία παρατηρεί τα σημάδια και τις ουλές στην πλάτη της Μαριέττας, που της έκανε η προηγούμενη “κυρία” της και έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τον Κολιοπάνο.

Η Μαγδαληνή φροντίζει την τραυματισμένη Φωτεινή, ενώ οι υποψίες όλων στρέφονται στον Μάρκο.

Επεισόδιο 26: Η Μελισσάνθη είναι ευγνώμων που σώθηκε ο άντρας της, αλλά ταυτόχρονα “πνίγεται” στις ενοχές της. Η Ιουλία παρατηρεί τα σημάδια και τις ουλές στην πλάτη της Μαριέττας, που της έκανε η προηγούμενη “κυρία” της και έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τον Κολιοπάνο. Η Ασπασία δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από την Θεοδώρα, η οποία παρόλο που δεν εγκρίνει το επάγγελμα της κόρης της, προσπαθεί να διασφαλίσει την ευτυχία της. Η Πολυξένη χρησιμοποιεί για ξεκάρφωμα την προβολή στο σινεμά με την Πελαγία πριν βγει πρώτο ραντεβού με τον Ηλία. Η Μαγδαληνή φροντίζει την τραυματισμένη Φωτεινή, ενώ οι υποψίες όλων στρέφονται στον Μάρκο.