Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Δεν έχω δει ποτέ τον "Τιτανικό"»

Ποια είναι η μοναδική ταινία του που έχει παρακολουθήσει
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προχώρησε σε μια απρόσμενη αποκάλυψη, δηλώνοντας ότι δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ τον «Τιτανικό», μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες της καριέρας του.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι αποφεύγει γενικά να βλέπει τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί.
Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της σειράς συζητήσεων «Actors on Actors» του Variety και του CNN, όπου ο Ντι Κάπριο βρέθηκε απέναντι από την Τζένιφερ Λόρενς. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, η Λόρενς τον ρώτησε αν έχει δει ποτέ τον «Τιτανικό», με τον ίδιο να απαντά ξεκάθαρα πως όχι.
Η ηθοποιός τον παρότρυνε να παρακολουθήσει το φιλμ του Τζέιμς Κάμερον, επισημαίνοντας τη διαχρονική του αξία, με τον Ντι Κάπριο να απαντά ότι προτιμά να μην παρακολουθεί τις δικές του δουλειές. Η Λόρενς συμφώνησε, μοιραζόμενη με χιούμορ μια προσωπική της εμπειρία από παλαιότερη προβολή ταινίας της.
Το «The Aviator» του Σκορσέζε
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire, ο Ντι Κάπριο είχε αναφερθεί ξανά στη σχέση του με τις ταινίες του, σημειώνοντας ότι σπάνια τις βλέπει. Ωστόσο, αποκάλυψε πως υπάρχει μία εξαίρεση: το «The Aviator» του Μάρτιν Σκορσέζε, το οποίο έχει παρακολουθήσει περισσότερες φορές, καθώς συνδέεται με μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της ζωής και της καριέρας του.
