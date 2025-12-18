Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Δεν έχω δει ποτέ τον "Τιτανικό"»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προχώρησε σε μια απρόσμενη αποκάλυψη, δηλώνοντας ότι δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ τον «Τιτανικό», μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες της καριέρας του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι αποφεύγει γενικά να βλέπει τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της σειράς συζητήσεων «Actors on Actors» του Variety και του CNN, όπου ο Ντι Κάπριο βρέθηκε απέναντι από την Τζένιφερ Λόρενς. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, η Λόρενς τον ρώτησε αν έχει δει ποτέ τον «Τιτανικό», με τον ίδιο να απαντά ξεκάθαρα πως όχι.

Η ηθοποιός τον παρότρυνε να παρακολουθήσει το φιλμ του Τζέιμς Κάμερον, επισημαίνοντας τη διαχρονική του αξία, με τον Ντι Κάπριο να απαντά ότι προτιμά να μην παρακολουθεί τις δικές του δουλειές. Η Λόρενς συμφώνησε, μοιραζόμενη με χιούμορ μια προσωπική της εμπειρία από παλαιότερη προβολή ταινίας της.