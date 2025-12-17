Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

«Έκραξαν» τη Rihanna σε συναυλία της Mariah Carey- ΒΙΝΤΕΟ

«Έκραξαν» τη Rihanna σε συναυλία της Mar...

Ξινός βγήκε ο ενθουσιασμός στην διάσημη τραγουδίστρια

Η Mariah Carey είναι στη σκηνή στο Λας Βέγκας και το πλήθος παραληρεί. Η τραγουδίστρια εντυπωσιακά ντυμένη ερμηνεύει μια από τις επιτυχίες της ξεσηκώνοντας τους πάντες. Ακόμα και την Rihanna. 

Ενθουσιασμένη με την Μαράια Κάρεϊ η Rihanna φορώντας τζόκεϊ σηκώνεται όρθια και λικνίζεται στους ήχους του τραγουδιού. Όπως κάνουν πολλοί άλλωστε στις συναυλίες. 

Όμως, κάποιοι από πίσω της ενοχλούνται γιατί δεν βλέπουν και της βάζουν τις φωνές. Εκείνη, στην αρχή δεν το καταλαβαίνει και συνεχίζει να λικνίζεται αλλά οι φωνές αυξάνονται και τότε γυρίζει πίσω της ενοχλημένη και κάθεται στη θέση της…

Ακόμα και οι σταρ έχουν τις άσχημες στιγμές τους. 

Κανείς δεν έμαθε αν αυτοί που της έβαλαν τις φωνές ήξεραν ότι ήταν η Rihanna ή όχι…

Ειδήσεις Τώρα

Να μ’ αγαπάς: Ο Ορφέας ξυλοκοπά τον Λευτέρη

Παιχνίδια εκδίκησης: Ο Χρήστος κάνει πρόταση γάμου στη Μαρίνα

Η Πατρινή ηθοποιός Νικολίτσα Ντρίζη για τις σχέσεις σήμερα: «Μιλάμε λιγότερο μεταξύ μας»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Rihanna Μαράια Κάρει Ριάνα

Spotlight