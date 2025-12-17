“Οδύσσεια”: Νέες εντυπωσιακές εικόνες με Ντέιμον, Χάθαγουεϊ, Χόλαντ και Πάτινσον

Ο Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) δεν συνηθίζει να αφηγείται μικρές ιστορίες – και η επόμενη ταινία του δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα έπος.

Ο θριαμβευτής των Όσκαρ με το «Oppenheimer» καταπιάνεται με μια από τις πιο εκτενείς και εμβληματικές ιστορίες που έχουν γραφτεί ποτέ, την «Οδύσσεια» του Ομήρου, ένα έργο που χρονολογείται γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ. Για τον κεντρικό ρόλο εμπιστεύτηκε και πάλι τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon), ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης, στην πολυτάραχη δεκαετή περιπλάνησή του προς την πατρίδα, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου».

Στις νέες εικόνες που εξασφάλισε το Entertainment Weekly εμφανίζεται πλαισιωμένος από τους πιστούς συντρόφους του, ανάμεσα στους οποίους διακρίνεται ο Χιμές Πατέλ (Himesh Patel) στον ρόλο του Ευρύλοχου.