Στο Παρά Πέντε: Το τρέιλερ του επετειακού επεισοδίου

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του επετειακού επεισοδίου της σειράς “Στο Παρά Πέντε“, που θα προβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου στις 21.00.

Στο τρέιλερ εμφανίζονται οι πρωταγωνιστές της σειράς “Στο Παρά Πέντε” 20 χρόνια μετά. Με την Ντάλια να σχολιάζει ότι ακόμα δεν έχουν μπει πόρτες… στον Παρθενώνα και τη Ζουμπουλία να κάνει “ιιιι”.

Το επεισόδιο που θα προβληθεί από το Mega, επιφυλάσσει πολύ γέλιο, αλλά και πολλή συγκίνηση στους φίλους της θρυλικής σειράς.

Το τηλεοπτικό κοινό έχει τον πρώτο λόγο σε όλη τη βραδιά, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο λατρεμένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που φέρνουν χαμόγελα όλα αυτά τα χρόνια. Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα χαρίσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, η βραδιά μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πάρτι! Θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Στο Παρά Πέντε» και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα.

Η νοσταλγία συναντά το χιούμορ στις ολοκαίνουριες σκηνές που έγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, βασιζόμενος στα αιτήματα του τηλεοπτικού κοινού! Οι πέντε ήρωες επιστρέφουν για να μας αποκαλύψουν νέες περιπέτειες και να μας δείξουν πώς αντιμετώπισαν (ή και όχι!) τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.