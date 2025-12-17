Grand Hotel - spoiler: Πυροβολούν τον Ρήγα

Η αγωνία κορυφώνεται στα επόμενα επεισόδια του «Grand Hotel», του ΑΝΤ1, καθώς έρχονται ανατρεπτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, το «Grand Hotel», που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1, θα κλείσει για λίγο τις πόρτες του και θα επιστρέψει με νέα και καθηλωτικά επεισόδια από τον Ιανουάριο. Στο τελευταίο επεισόδιο, όμως, που αναμένεται να προβληθεί πριν το καθιερωμένο «διάλειμμα» για τις γιορτές των Χριστουγέννων, οι εξελίξεις σοκάρουν.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή! Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και η Αλίκη αγωνία για τη ζωή του. Στην σκέψη και μόνο ότι θα τον χάσει τρελαίνεται και έτσι τρέχει να ζητήσει βοήθεια. Τότε ένας φίλος του Διονύση, χειρούργος, τον αναλαμβάνει χωρίς να γνωρίζει αν θα καταφέρει να τον σώσει.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος φτάνει στην Αθήνα και είναι αποφασισμένος για τα πάντα. Θέλει να δει την Αλίκη και να της μιλήσει, αλλά και να κάνει τον Ρήγα – και όχι μόνο – να πληρώσει για όλα όσα έχει κάνει!

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα λαμβάνει ο Χρόνης που του αποκαλύπτει το μέρος που είναι φυλακισμένος ο Ρήγας. Λίγο πριν την Αστυνομία φτάσει εκεί, η Αλίκη πηγαίνει εκεί και σοκαρισμένη βλέπει τον Ρήγα αιμόφυρτο στο πάτωμα. Εκείνος έχει πέσει θύμα πυροβολισμού και η ίδια δεν προλαβαίνει να αντιδράσει, καθώς φτάνει εκεί η Αστυνομία. Όλες οι υποψίες για το έγκλημα πέφτουν πάνω της, αλλά η συνάντηση της με τον Πέτρο τα… σβήνει όλα.

Η Αλίκη σοκάρεται όταν βλέπει μπροστά της τον έρωτα της ζωής της. Δεν μπορεί να πιστέψει πως είναι αλήθεια, ενώ ο Πέτρος χαμογελάει και το μόνο που θέλει είναι να την σφίξει στην αγκαλιά του και να της εξηγήσει τι πραγματικά έχει συμβεί όλους αυτούς τους μήνες.