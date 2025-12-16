Porto Leone: Η Αλεξάνδρα στήνει νέα παγίδα στον Γρηγόρη

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 22:30.

Porto Leone: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 23ο: Ο Γιάµαρης ανακρίνει τον Γρηγόρη, προσπαθώντας να λύσει τον γρίφο σχετικά µε τη συνάντησή του με τον Ζήση στα ναυπηγεία και με τον θάνατό του. Ο Βούλγαρης νιώθοντας προδοµένος από τη Γαλήνη που έµαθε πρώτη και χειρίστηκε µόνη της όλο το ζήτηµα του Στράτου της ζητά να του πει τι άλλαξε. Η Ξένη αποχαιρετά τον πατέρα της και την Σύρα, κινώντας προς το πλοίο για Πειραιά, την ίδια στιγµή που η Λένα αποφασίζει να κάνει την τελευταία της προσπάθεια να πάρει πίσω το παιδί της. Η συµβολή, όμως, του Ορέστη και όσα θα της αποκαλύψει για το τίµηµα που καλείται να πληρώσει ο Γρηγόρης σε όλη αυτήν την ιστορία θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

Ο Στελάρας αποκαλύπτει στον Καπετανάκο όλη την αλήθεια για τα συναισθήµατα που τρέφει για την Αλεξάνδρα, καθώς και για την εξαφάνιση του τετραδίου. Η γλώσσα του, όµως, θα δεθεί κόµπος όταν ο Καπετανάκος, µπροστά στον Αντρέα, του ζητήσει να του πει τι δουλειά έχει βάλει η Αλεξάνδρα την Αγγελική να κάνει στην εταιρεία του Βούλγαρη.