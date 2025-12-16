Stranger Things: Πλησιάζει το μεγάλο φινάλε- Το νέο τρέιλερ

Το Stranger Things θέλησε να δώσει στους θαυμαστές του μια πρώτη γεύση από τη συνέχεια της 5ης και τελευταίας σεζόν του, αφού το Netflix δημοσίευσε το trailer για το Volume 2, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Με τη μουσική υπόκρουση του τραγουδιού της Diana Ross του 1980, Upside Down, το trailer του δεύτερου μέρους του Stranger Things στο Netflix συνεχίζει από εκεί που μας άφησε η δράση στο Hawkins της Indiana με την ομάδα να συνεχίζει να εξερευνά από κοινού την άβυσσο.

«Όλο αυτό τον καιρό, ό,τι πιστεύαμε για το Upside Down ήταν εντελώς λάθος», λέει ο Dustin Henderson (Gaten Matarazzo).

Το υπόλοιπο trailer γεμίζει με σκηνές πυροβολισμών, εκρήξεις σε ουρανό και σε έδαφος, την Eleven (Millie Bobby Brown) να αξιοποιεί τις δυνάμεις της, ενώ η ομάδα υπογραμμίζει ότι «πρέπει να μείνουν ενωμένοι» για να επιβιώσουν. «Ήρθε η ώρα για έναν νέο κόσμο», λέει ο Vecna στο τέλος του trailer.

Η πέμπτη σεζόν έκανε πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, με 59,6 εκατομμύρια views, σύμφωνα με το Variety, σημειώνοντας την καλύτερη πρώτη εβδομάδα προβολών για αγγλόφωνη σειρά του Netflix και την τρίτη καλύτερη συνολικά.