Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι παρακολουθείτο από το Predator

Ο Λάκης Λαζόπουλος έριξε την αυλαία του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για τη φετινή χρονιά, το βράδυ της Τετάρτης (17-12-2025) και τα όσα ανέφερε προς το φινάλε προκάλεσαν αίσθηση.

Ο δημιουργός ανέφερε πως σύμφωνα με πόρισμα της ΑΔΑΕ, τον παρακολουθούσαν με Predator. Πρόσθεσε μάλιστα πως σε έγγραφο αναφερόταν πως ο ίδιος είχε παραλάβει τα σχετικά χαρτιά πριν ενάμιση χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε παραλάβει τίποτα.

Πριν φτάσει σε αυτή την αποκάλυψη, ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» μια αναδρομή στην καθημερινή πίεση και τα άγχη που βιώνει ο κόσμος, δίνοντας ευχή για το 2026: «Να πετάξουμε από πάνω μας όσο πιο πολλά χάπια μπορούμε. Ακούω από φαρμακεία γίνεται χαμός από χάπι. Παπάδες κρυφά παίρνουν χάπια, όλοι οι καθηγητές σε ένα νησί παίρνουν χάπια, δεν αντέχεται η κατάσταση και κυρίως να καταλάβουμε για ποιο λόγο παίρνουμε τα χάπια».

Στη συνέχεια ο καλλιτέχνης πρόσθεσε: «Όλοι έχουμε μια περίεργη στενοχώρια μέσα μας, πολλές φορές αδικαιολόγητη. Δεν ξέρεις τι σου φταίει, αλλά η αλήθεια είναι κάτι που νιώθουμε και ας μην την ξέρουμε. Έχουμε σταματήσει να νιώθουμε και εύχομαι το ’26 να είναι μια χρονιά με λιγότερο φόβο».

«Ο Άγιος Βασίλης να φέρει και καινούριο πρωθυπουργό δεν έχω πρόβλημα. Κι εγώ να λύσω μια από τις χιλιάδες προσωπικές απορίες που έχω, που δεν τις θέτω σε καμία εκπομπή. Μια μικρή μόνο. Στο χαρτί που μου ήρθε από την ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις με Predator από την ΕΥΠ, έγραφε μέσα ότι εγώ είχα παραλάβει τα χαρτιά πριν ενάμιση χρόνο.

Ήμουν εγώ ο ίδιος και έδειξα και την ταυτότητά μου. Μόνο που εγώ δεν ήμουν. Ποιος μπορεί να πείσει έναν ταχυδρόμο ότι είμαι εγώ και να έχει και την ταυτότητά μου μαζί», είπε κλείνοντας ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο κόσμος τον χειροκρότησε και ο Λάκης Λαζόπουλος ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές του Mega για το 2026. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.