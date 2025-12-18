«Το σόι σου»: Backstage στα γυρίσματα για το εορταστικό επεισόδιο

«Το σόι σου» φορά τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα και η Όλγα Λαφαζάνη, με την κάμερα του «Happy Day», τρύπωσε στα παρασκήνια…

«Όπως όλες οι οικογένειες, έτσι και εμείς έχουμε προβλήματα… και χριστουγεννιάτικα. Φέτος η Αλεξάνδρα θέλει να είναι παραδοσιακά τα Χριστούγεννα αλλά της συμβαίνουν διάφορα. Και δεν εξελίσσονται τα πράγματα όπως τα περιμένει», λέει η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Φυσικά ο Παύλος Ορκόπουλος, ως Μενέλαος, ακολουθεί την αισθητική της Αλεξάνδρας «διότι αλλιώς δεν θα κάνουμε καλά Χριστούγεννα.»

Για τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, που σημειώνει η σειρά… «η Ρένια κι εγώ είμαστε οι χειρότερες, είμαστε ρεαλίστριες. Κάθε φορά ξεκινάς, αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας και στο θέατρο. Όλοι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο.

Βεβαίως ο κόσμος έλεγε, αλλά δεν το ξέρεις αν θα έχει τέτοια απήχηση», θα πει η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Από την άλλη πλευρά, τα νούμερα δεν ξάφνιασαν τον Παύλο Ορκόπουλο που θα πει ότι είχαν γεμίσει με αγάπη και χαρά από τα προηγούμενα έτη, «και πάνω σε αυτό ξαναχτίσαμε, δηλαδή στις όμορφες, συναισθηματικές σχέσεις».

Και οι δύο στέλνουν ευχές για υγεία και αγάπη, «δε μας σώζει τίποτα άλλο, μόνο η αγάπη και να προσπαθούμε να κοιτάμε μπροστά. Πόσο μπροστά; Μέχρι αύριο, πιστέψτε με είναι πάρα πολύ», θα πει η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

«Να περάσει το κάθε σόι όμορφα με τα αγαπημένα του πρόσωπα και να επικοινωνούμε καλύτερα», εύχεται ο Παύλος Ορκόπουλος.

Ο Μελέτης Ηλίας και η Βάσω Λασκαράκη, υπόσχονται ένα εκρηκτικό εορταστικό επεισόδιο… «Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι μαζί, εκρηκτικός συνδυασμός», λέει ο Μελέτης, για να συμπληρώσει η Βάσω «πρέπει να δούμε που θα κάνουμε το γιορτινό τραπέζι, σε ποιο σόι…»

Το αγαπημένο τηλεοπτικό ζευγάρι εύχεται υγεία, χαμόγελα, χαρά, αγάπη και ευτυχία σε όλους.

«Η Ζουζουνέλ θα περάσει τα φετινά Χριστούγεννα μέσα στην οικογένεια, όλοι αγαπημένοι και δίπλα στην Αλεξάνδρα. Και για μια ακόμη φορά θα αποδείξει η Αντωνία την αγάπη της», θα πει η Ιωάννα Ασημακοπούλου και θα ευχηθεί «να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, να μας αγκαλιάζουμε, μα πάνω από όλα να μην ξεχνάμε τη συνάντηση, γιατί γιορτή είναι μια συνάντηση.»