Τηλεθέαση: Η εκπομπή που σκαρφάλωσε στην κορυφή και το σήριαλ “σταθερή αξία”

Η prime time ζώνη της Τετάρτης ήταν γεμάτη τηλεοπτικές αναμετρήσεις, με το “Τσαντίρι” του Λάκη Λαζόπουλου να κερδίζει την προτίμηση του κοινού, όπως φαίνεται και στα νούμερα τηλεθέασης, “εκτοπίζοντας” τη σειρά “ Άγιος Έρωτας” του Alpha που συνήθως κατακτά την κορυφή.

Ειδικότερα, το τελευταίο “Τσαντίρι” της χρονιάς βρέθηκε στην κορυφή της prime time ζώνης, με 20,6% στο δυναμικό κοινό και 21,3% στο γενικό σύνολο.

Και μυθοπλασία είχε βέβαια το “μενού”, με τις σειρές του Alpha, “Άγιος Έρωτας” και “Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με 16,3% και 11,4% αντίστοιχα στο δυναμικό κοινό.

Το ριάλιτι μόδας του Star “GNTM” “έγραψε” 11,1% και ακολούθησαν οι σειρές “Τότε και τώρα” (10,9%), Grand Hotel (9%), Παιχνίδια Εκδίκησης (6,4%), Καλά θα πάει κι αυτό (2,6%) και “Το παιδί (2,6%). “Χαμηλές πτήσεις” για την εκπομπή Real View με 1,8% στο δυναμικό κοινό.

Αναλυτικά η τηλεθέαση της Τετάρτης

Δυναμικό κοινό

Αλ Τσαντίρι Νιουζ – 20,6%

Άγιος Έρωτας – 16,3%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 11,4%

GNTM – 11,1%

Τότε και τώρα – 10,9%

Grand Hotel – 9%

Παιχνίδια Εκδίκησης – 6,4%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,6%

Το παιδί – 2,6%

Real View – 1,8%

Γενικό σύνολο

Αλ Τσαντίρι Νιουζ – 21,3%

Άγιος Έρωτας – 20,6%

Grand Hotel – 14,2%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 14,1%

Παιχνίδια Εκδίκησης – 10,3%

GNTM – 8,2%

Τότε και τώρα – 8%

Το παιδί – 2,4%

Real View – 1,8%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,8%