Να μ’ αγαπάς: Η ταυτότητα του Άγγελου αποκαλύπτεται

Ο Ορφέας με τον Θεόφιλο ψάχνουν αγωνιωδώς τον Λευτέρη και παγιδεύουν τον Δαμασιώτη, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άνθρωπος του αντίπαλου

Ανατροπές στο επόμενο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς που θα παίξει σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ, μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Η Φωτεινή φτάνει ως το χειρουργείο, αλλά τελικά κρατά το παιδί. Συναντά τη Ζωή και οι δυο τους συμφιλιώνονται για πρώτη φορά ως μάνα και κόρη.  

Επεισόδιο 47: Ο Λευτέρης άσχημα χτυπημένος.. Στο σπίτι Καλλιγά η Σοφία απολύει την Κατερίνα, καβγαδίζει με Άννα, Χάρη και Εβίτα, προτού ο Ορφέας επιβάλει τάξη και απομονώσει την Άννα. Η Φωτεινή φτάνει ως το χειρουργείο, αλλά τελικά κρατά το παιδί. Συναντά τη Ζωή και οι δυο τους συμφιλιώνονται για πρώτη φορά ως μάνα και κόρη. Ο Ορφέας με τον Θεόφιλο ψάχνουν αγωνιωδώς τον Λευτέρη και παγιδεύουν τον Δαμασιώτη, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άνθρωπος του αντίπαλου. Την ώρα που τον στριμώχνουν, καταφθάνει ο Άγγελος με τους άντρες του, η ταυτότητά του αποκαλύπτεται. Σοκ.

