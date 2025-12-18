Να μ’ αγαπάς: Η ταυτότητα του Άγγελου αποκαλύπτεται

Ανατροπές στο επόμενο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς που θα παίξει σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ, μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Επεισόδιο 47: Ο Λευτέρης άσχημα χτυπημένος.. Στο σπίτι Καλλιγά η Σοφία απολύει την Κατερίνα, καβγαδίζει με Άννα, Χάρη και Εβίτα, προτού ο Ορφέας επιβάλει τάξη και απομονώσει την Άννα. Η Φωτεινή φτάνει ως το χειρουργείο, αλλά τελικά κρατά το παιδί. Συναντά τη Ζωή και οι δυο τους συμφιλιώνονται για πρώτη φορά ως μάνα και κόρη. Ο Ορφέας με τον Θεόφιλο ψάχνουν αγωνιωδώς τον Λευτέρη και παγιδεύουν τον Δαμασιώτη, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άνθρωπος του αντίπαλου. Την ώρα που τον στριμώχνουν, καταφθάνει ο Άγγελος με τους άντρες του, η ταυτότητά του αποκαλύπτεται. Σοκ.