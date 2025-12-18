Δέκα ταινίες που θα σας βάλουν μεμιάς στο κλίμα των γιορτών

Μπείτε στο κλίμα των Χριστουγέννων και να νιώσετε λιγάκι όπως όταν ήσασταν παιδιά

Έφτασαν κιόλας Χριστούγεννα και εσείς ούτε που το καταλάβατε. Υποχρεώσεις, ρουτίνα και άγχος δεν σας αφήνουν να απολαύσετε το γιορτινό κλίμα, το οποίο δεν έχετε νιώσει ακόμα. Όμως, ποτέ δεν είναι αργά. Με τις παρακάτω ταινίες μπορείτε να μπείτε στο κλίμα των Χριστουγέννων και να νιώσετε λιγάκι όπως όταν ήσασταν παιδιά. Πάρτε το αγαπημένο σας ρόφημα ή ποτό, ανάψτε τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια, σκεπαστείτε με την πιο ζεστή κουβέρτα σας και απολαύστε μερικές από τις πιο χριστουγεννιάτικες ταινίες. It’s a Wonderful Life

Πρόκειται για ένα χριστουγεννιάτικο δράμα παραγωγής 1946, σε σκηνοθεσία Φρανκ Κάπρα. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος του Φίλιπ βαν Ντόρεν Στερν με τίτλο The Greatest Gift, το οποίο γράφτηκε το 1939 και δημοσιεύτηκε από το συγγραφέα το 1945. Ο Τζορτζ Μπέιλι έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή και έχει θυσιάσει τα όνειρά του προς το όφελος της μικρής πόλης στην οποία ζει και των κατοίκων της. Όταν όμως τα πράγματα για αυτόν πάνε άσχημα, αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή του. Ένας όμως άγγελος τον αποτρέπει και του δείχνει την τύχη της πόλης του και των κατοίκων της αν αυτός δεν είχε ποτέ γεννηθεί. Miracle on 34th Street

Το πολυκατάστημα Macy διοργανώνει την ετήσια χριστουγεννιάτικη παρέλαση, αλλά ο Αϊ Βασίλης είναι μεθύστακας. Τη θέση του παίρνει από μόνος του ένας από το πλήθος, που όμως δηλώνει παντού πως είναι ο αληθινός άγιος των εορτών. Η Ντόρις Γουόκερ, διευθύντρια της εκδήλωσης και του καταστήματος, δεν θέλει να το πιστέψει με κανέναν τρόπο, αλλά η μικρή της κόρη είναι ανοιχτή σε κάθε ενδεχόμενο. A Christmas story

Ο Ράλφι είναι ένας πιτσιρικάς που αν δεν του πάρουν το ημιαυτόματο όπλο του Ρεντ Ράιντερ για τα Χριστούγεννα θα σκάσει. Εκείνοι τον απειλούν πως θα βγάλει το μάτι του, αλλά και η κόντρα μεταξύ τους, με τον δάσκαλο και τον Αϊ Βασίλη επιδεινώνουν τα πράγματα. Christmas Carol Μια κρύα Παραμονή Χριστουγέννων, ο τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ πρέπει σε μία μόνο νύχτα να αντιμετωπίσει το παρελθόν του, και να αλλάξει το μέλλον, προτού να είναι αργά. The Muppet Christmas Carol

Η ιστορία του Σκρουτζ δοσμένη με την κεφάτη πινελιά του Mappet Show, για να μπορείτε να τη δείτε μαζί με τα παιδιά. Ο Μάϊκλ Κέιν υποδύεται τον τσιγκούνη και μίζερο Σκρουτζ σε μια ταινία που μόνο μίζερη δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Σκρουτζ βρίσκεται σπίτι του, έως τη στιγμή που δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη. Τα φαντάσματα των Χριστουγέννων έρχονται και τον ταξιδεύουν στο παρελθόν του, στο παρόν αλλά και στο μέλλον του. Ένα ταξίδι που θα του μείνει αξέχαστο, γιατί αυτό που αντικρίζει δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Βλέπει ένα πολύ μοναχικό άνθρωπο, που βυθίζεται στη μοναξιά του, καθώς κανείς δεν του θέλει εξαιτίας της παραξενιάς του. Εκεί όμως που στέκεται περίλυπος και αναλογίζεται τη ζωή του, συναντά τον Μπομπ Κράτσιτ (τον βάτραχο Κέρμιτ) που θα τον φέρει σπίτι του, θα τον αγκαλιάσει και θα του δείξει το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. The Nightmare before Christmas

Ο βασιλιάς της Halloween Town, Jack Skellington (Chris Sarandon/Danny Elfman), έχοντας βαρεθεί την ρουτίνα των προετοιμασιών για το Halloween, βρίσκεται τυχαία στην Christmas Town, όπου εντυπωσιάζεται από τη χριστουγεννιάτικη μαγεία. Αποφασίζει λοιπόν, να απαγάγει τον Άγιο Βασίλη και να φέρει Χριστούγεννα στην πόλη του, κάτι που δεν αποδεικνύεται και εύκολη υπόθεση. Home Alone (1 και 2)

Στα οκτώ του, ο Κέβιν Μακάλιστερ ευχήθηκε να εξαφανιστεί η οικογένειά του. Δεν περίμενε ποτέ πως η ευχή του θα πραγματοποιόταν. Και μάλιστα δύο φορές! How the Grinch Stole Christmas

Ο Γκριντς είναι μια πράσινη μαλλιαρή ύπαρξη που ζει σε μια χιονισμένη κορυφή διωγμένος από όλους τους αγαπημένους. Εκ φύσεως κακός, σαμποτάρει διαρκώς την αγαπημένη γιορτή όλων: τα Χριστούγεννα. Χρησιμοποιεί διάφορα κόλπα όπως να μπερδεύει τα δώρα των κατοίκων ή να τους στέλνει δυσάρεστες επιστολές-εξώσεις ή προσκλήσεις σε δίκες. Αυτή τη χρονιά όμως αποφάσισε να κάνει την καλύτερη φάρσα της ζωής του. Μεταμφιέζεται σαν Άγιος Βασίλης και σκοπεύει να μπει από τις καμινάδες και να κλέψει ό,τι βρει μπροστά του. Elf

Ο Μπάντι ήταν ακόμη μωρό στο ορφανοτροφείο όταν είχε καταφέρει να… χωθεί στο σάκο του Άγιου Βασίλη και να ταξιδέψει μαζί του μέχρι τον Βόρειο Πόλο! Μεγαλωμένος ανάμεσα στα ξωτικά, ο Μπάντι, όταν ενηλικιώνεται, παίρνει άδεια από τον Άγιο Βασίλη να ταξιδέψει μέχρι τη μακρινή Νέα Υόρκη για να ανακαλύψει εκεί τον βιολογικό του πατέρα. Όμως ο τελευταίος, που ονομάζεται Γουόλτερ Χομπς, είναι δύστροπος, τσιγκούνης, αυταρχικός και ούτε που γνωρίζει για την ύπαρξη του Μπάντι. Ο Μπάντι καταφθάνει στη Νέα Υόρκη και εκεί συνειδητοποιεί πως κανένας δεν πιστεύει πια στο Πνεύμα των Χριστουγέννων. Έτσι αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να χαρίσει το γέλιο και την ελπίδα στους συνανθρώπους του. The Polar Express