Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος και έφευγε λιάρδα από το live μου»

Η Μαρίζα Ρίζου αναφέρθηκε στο άγχος που ένιωσαν οι γονείς της όταν αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική, καθώς και στο γεγονός ότι ο πατέρας της κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κατά τα πρώτα της live, εξαιτίας του άγχους του.

«Δεν είπα ακριβώς στους γονείς μου ότι θέλω να ασχοληθώ με την μουσική, δηλαδή δεν έγινε μέσα σε μια νύχτα. Δεν είχα αυτή τη δυσκολία. Είχα δυσκολία αλλά άλλου τύπου. Ας πούμε, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, είχαμε κάνει μια μπάντα», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Μαρίζα Ρίζου στη συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο επεισόδιο του vidcast των Rainbow Mermaids.

«Είχαμε πάρει το όνομα από μια ταινία και κάναμε κάποια lives. Οι γονείς μου τότε ανησυχούσαν ακόμα πολύ γιατί είχαν στο μυαλό τους ότι “το παιδί, αν γίνει μουσικός, θα το βρούμε στην Ομόνοια, μαχαιρωμένο από ναρκωτικά και σίγουρα θα γίνει κάτι πάρα πολύ κακό”. Στερεότυπα. Οπότε προσπαθούσαν λίγο ώστε να το κινήσουν και να μην πάει εκεί η κατεύθυνση», πρόσθεσε η γνωστή τραγουδίστρια.