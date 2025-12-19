Δάκρυσε ο εγγονός του Σαββόπουλου για τον παππού του

Με αγάπη, συγκίνηση και δάκρυα μίλησε για τον παππού, τον Διονύση Σαββόπουλο, ο συνονόματος εγγονός του περιγράφοντας άγνωστε στιγμές από τη ζωή μαζί του όπως τα τελευταία γενέθλια του μεγάλου μουσικού τον Δεκέμβριο του 2024 και το μεταξύ τους τηλεφώνημα λίγες ώρες πριν ο «Νιόνιος» φύγει για το μεγάλο ταξίδι.

Μιλώντας στον Σταύρο Θεοδωράκη ο Διονύσης Σαββόπουλος (ο εγγονός) είπε αρχικά ότι «ο παππούς μου προσπάθησε με τα εγγόνια του να επανορθώσει για ό,τι λάθη πίστευε ότι έκανε με τα δικά του παιδιά. Ήταν σαν να μας έδωσε λίγο παραπάνω αγάπη που δίνει ο παππούς στον εγγονό. Ήταν σαν να έχω κάποιες φορές δύο πατεράδες, τον Ρωμανό και τον Διονύση».

Περιέγραψε, μάλιστα, την έκπληξη που έκανε στον «Νιόνιο» τον Δεκέμβριο του 2024 για τα γενέθλιά του λέγοντας «πάλι καλά που τα έκανα γιατί φέτος δεν κατάφερα να το κάνω δυστυχώς».

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» ο Διονύσης Σαββόπουλος (ο παππούς) ακούγεται να λέει: «Δεν μου περνούσε ποτέ από το μυαλό ότι θα ζήσω μια τέτοια ημέρα και μάλιστα πίστευα το αντίθετο γιατί αισθανόμουν σαν τους καταραμένους ποιητές που οι υπερβολές της ιδιοφυίας τους τους οδηγούν στον θάνατο σε νεαρή ηλικία. Όμως γνώρισα φίλους, ανθρώπους που αγάπησα, τη γυναίκα της ζωής μου, την Άσπα. Κάναμε παιδιά τον υπέροχο Κορνήλιο και τον υπέροχο Ρωμανό, κάναμε υπέροχα και αξιαγάπητα εγγόνια, τον Διονύση και τον Αντρέα».

«Ακόμα μαζί είμαστε νιώθω ακόμα και αν δεν τον βλέπω μπροστά μου, είναι γύρω, τον ακούω να λέει τα δικά του» είπε συγκινημένος μετά το βίντεο ο εγγονός του Σαββόπουλο.

Θυμήθηκε, μάλιστα, και μια συναυλία στη Σύρο το 2016 «όταν είχα αρχίσει να καταλαβαίνω. Είχε κακό φωτισμό η σκηνή με τα μαλλιά του πίσω άσπρα και μου θύμισε τον θάνατο και κατάλαβα ότι κάποια μέρα θα πεθάνει και τότε έκλαψα για πρώτη φορά για τον παππού. Και μετά από πολλά χρόνια του το είπα του παππού αυτό για να καταλάβει ότι με συγκινεί πολλές φορές»

Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «δεν τον είδα ποτέ στο νοσοκομείο αλλά ένα πρωί με πήρε ο μπαμπάς facetime στο Ρότερνταμ 6 το πρωί. Μίλησα με τον παππού, δεν τον έβλεπα αλλά μου έλεγε "λεβεντιά μου πόσο όμορφος είσαι" και την ίδια ημέρα πέθανε, οπότε του μίλησα την τελευταία ημέρα της ζωής του»