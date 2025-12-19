Κατακλυσμός «χτυπά» ξανά τα Εμιράτα: Πλημμύρες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Δρόμοι ποτάμια και ακυρώσεις πτήσεων
Σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν κάνει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ζουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις με τους δρόμους σε πολλές πόλεις να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια από τις πλημμύρες.
Το Ντουμπάι έχει πληγεί από σοβαρές πλημμύρες, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που χτύπησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 19.12.2025, έχουν μετατρέψει τους δρόμους της μεγάλης πόλης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε λίμνες, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα γέμισαν νερά, ενώ, δόθηκε εντολή για τηλεργασία σε πολλά μέρη της χώρας.
Οι αεροπορικές εταιρείες Emirates και flydubai ακύρωσαν ή επαναπρογραμμάτισαν αρκετές πτήσεις λόγω της κακοκαιρίας. Το Υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Εμιρατοποίησης (MoHRE) κάλεσε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές να εφαρμόσουν τηλεργασία στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ στο Άμπου Ντάμπι ανεστάλησαν οι κοινοτικές εκδηλώσεις.
Την Πέμπτη, η αστυνομία του Ντουμπάι κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. «Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί, καθώς αναμένονται ασταθείς καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, και να αποφεύγετε τις μετακινήσεις εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο, τουλάχιστον έως το μεσημέρι της Παρασκευής», ανέφερε η ανακοίνωση.
Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι έως και την Παρασκευή, αναφέρει το gulfnews.com.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής που έχει καταγραφεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα τελευταία 76 χρόνια.
Τραγικό απολογισμό είχε η κακοκαιρία στο Ρας Αλ Καϊμά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ένας 27χρονος Ινδός ομογενής, ο Σαλμάν Φαρίζ, έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε τοίχος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr