Κατακλυσμός «χτυπά» ξανά τα Εμιράτα: Πλημμύρες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν κάνει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ζουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις με τους δρόμους σε πολλές πόλεις να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια από τις πλημμύρες.

Το Ντουμπάι έχει πληγεί από σοβαρές πλημμύρες, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που χτύπησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 19.12.2025, έχουν μετατρέψει τους δρόμους της μεγάλης πόλης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε λίμνες, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα γέμισαν νερά, ενώ, δόθηκε εντολή για τηλεργασία σε πολλά μέρη της χώρας.

Οι αεροπορικές εταιρείες Emirates και flydubai ακύρωσαν ή επαναπρογραμμάτισαν αρκετές πτήσεις λόγω της κακοκαιρίας. Το Υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Εμιρατοποίησης (MoHRE) κάλεσε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές να εφαρμόσουν τηλεργασία στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ στο Άμπου Ντάμπι ανεστάλησαν οι κοινοτικές εκδηλώσεις.