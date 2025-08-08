Θανατηφόρο στην 111: Νεκρός ο 60χρονος Γιάννης Αθανασόπουλος

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Αχαΐας το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην εθνική οδό 111, στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νταλίκα συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγάκι που μετέφερε μελίσσια και οδηγούσε ένας 60χρονος άνδρας.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί για τον απεγκλωβισμό του.

Το θύμα, ο Γιάννης Αθανασόπουλος από το Καρπέτα Αχαΐας, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος, ωστόσο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.