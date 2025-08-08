Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των ανέμων

Σύμφωνα με το λιμενικό, μάλιστα, υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για τα δρομολόγια των πλοίων ενώ κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό.

Συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό και ταλαιπωρία σε χιλιάδες ταξιδιώτες έχει προκαλέσει η περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους σήμερα σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 100 km/h.

Αποτέλεσμα του απαγορευτικού είναι να έχει προκληθεί ταλαιπωρία στους ανθρώπους που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν με ουρές να έχουν σχηματιστεί στο λιμάνι του Πειραιά, Όπως λένε ήρθαν κανονικά στο λιμάνι χωρίς να έχουν κάποια ενημέρωση ούτε από το λιμενικό, ούτε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ότι τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι δεν θα φύγει κανένα πλοίο.

Απαγορευτικό απόπλου και από το λιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, το λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι θυελλώδεις άνεμοι, που θα επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, αναμένεται φτάνουν έως τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και στους αδειούχους του Αυγούστου που θα ταξιδέψουν αυτό το τριήμερο.

Κλειστός ο Λυκαβηττός

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Επίσης ο λόφος του Λυκαβηττού κλείνει για κάθε δραστηριότητα από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης – έως νεότερης ενημέρωσης – βάσει των προβλεπόμενων μέτρων σε καταστάσεις συναγερμού, οι οποίες ισχύουν σήμερα στην Αττική (Παρασκευή 8 Αυγούστου, κατηγορία Κινδύνου 5).

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ σε ετοιμότητα είναι και οι υδροφόρες. Η Δημοτική Αστυνομία με συνεχείς περιπολίες και χρήση drones, ελέγχει τους λόφους και μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Επίσης, το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων.

Τέλος, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε κάθε ένδειξη κινδύνου να επικοινωνούν με τις αρχές.



Αδυναμία προσέγγισης του «TERA JET 2» στο λιμάνι της Ηρακλειάς

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, η Λιμενική Αρχή Νάξου ενημερώθηκε ότι το επιβατικό–οχηματαγωγό–ταχύπλοο «TERA JET 2», σημαίας Κύπρου, δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι της Ηρακλειάς λόγω των ισχυρών ανέμων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά προς Πάρο – Νάξο – Κουφονήσι – Σχοινούσα – Ηρακλειά – Νάξο – Πάρο – Πειραιά. Οι επιβάτες με προορισμό την Ηρακλειά, καθώς και όσοι ανέμεναν στο νησί για να επιβιβαστούν, θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.

Διπλή αδυναμία προσέγγισης του «CAT I» στη Σέριφο

Πρώτο περιστατικό:

Τις μεσημβρινές ώρες, η Λιμενική Αρχή Σερίφου ενημερώθηκε από τον Πλοίαρχο του επιβατικού–οχηματαγωγού–ταχύπλοου «CAT I», σημαίας Κύπρου, πως η προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι της Σερίφου κρίνεται επισφαλής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Λαύριο προς Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο. Τελικά, παρέκαμψε τη Σέριφο και συνέχισε για Σίφνο. Στο πλοίο ανέμεναν για αποβίβαση 69 επιβάτες, 19 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο, ενώ στο λιμάνι της Σερίφου περίμεναν για επιβίβαση προς Σίφνο 18 επιβάτες και 3 Ι.Χ.Ε. Όλοι θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Δεύτερο περιστατικό:

Αργότερα, το ίδιο πλοίο «CAT I», επιστρέφοντας από Σίφνο προς Κύθνο – Λαύριο, αντιμετώπισε εκ νέου δυσκολίες προσέγγισης στη Σέριφο λόγω των ίδιων καιρικών συνθηκών. Στο πλοίο επέβαιναν προς αποβίβαση 22 επιβάτες και 4 Ι.Χ.Ε., ενώ στο λιμάνι περίμεναν για επιβίβαση 44 επιβάτες, 11 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο. Όλοι οι επιβάτες και τα οχήματα θα εξυπηρετηθούν επίσης με ευθύνη της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Ακινητοποίηση του «Superjet» στην Πάρο

Το ταχύπλοο επιβατηγό «Superjet» παρέμεινε ακινητοποιημένο στο λιμάνι της Πάρου την Πέμπτη, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, και δεν απέπλευσε για Μύκονο, όπως προέβλεπε το δρομολόγιό του.

Το πλοίο θα μετέφερε 74 επιβάτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Λιμεναρχείο και την πλοιοκτήτρια εταιρεία, θα προωθηθούν τελικά στον προορισμό τους μέσω τροποποίησης του δρομολογίου του «Superrunner Jet».

Η παρέκκλιση του δρομολογίου κρίθηκε απαραίτητη για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν τον ασφαλή απόπλου του Superjet.

Οι λιμενικές αρχές παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση, ενώ οι πλοιοκτήτριες εταιρείες ενημερώνουν άμεσα τους επιβάτες για τις τροποποιήσεις και εναλλακτικές μετακινήσεις.

Επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών στα ανατολικά τις επόμενες ημέρες

Σημαντική ενίσχυση έχουν παρουσιάσει οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από χθες 07/08 και αναμένεται να διατηρηθούν έως τουλάχιστον την Κυριακή 10/08, επιδεινώνοντας σημαντικά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 07/08 στην Ανατολική Στερεά έφτασαν τα 80 km/h, ενώ στη Νότια Εύβοια, στις Κυκλάδες και στη Νότια Κρήτη τοπικά θα έφτασαν τα 90 km/h.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή 08/08 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 100 km/h, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω Χάρτη 1.