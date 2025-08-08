Καιρός: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ

Τα 100 km/h αναμένεται να φτάσουν σήμερα οι άνεμοι σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη
Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι πνέουν σήμερα Παρασκευή οι οποίοι φτάνουν τα 8, και τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, καθιστώντας δύσκολη την έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου από τα λιμάνια των νησιών, ενώ απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ έως τις 13:00 στο λιμάνι του Πειραιά.
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
Την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει στον κρατικό μηχανισμό, καθώς την Παρασκευή υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ενίσχυσης των ανέμων.
Οι βοριάδες έχουν ήδη ενισχυθεί στο Αιγαίο και στα ανατολικά από χτες Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.
Ο καιρός σήμερα
Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στη Βόρεια Κρήτη και τις μεσημεριανές και απογευματινές στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 17 έως 32 βαθμούς), 25 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 23 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο και στα νότια θαλάσσια τμήματα της Κρήτης σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και τις πρωινές ώρες από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.
Ο καιρός το Σάββατο 9 Αυγούστου
Αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και στη θάλασσα Κυθήρων τις πρωινές ώρες πιθανώς 9 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή 10 Αυγούστου
Αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
