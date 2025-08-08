Καιρός: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι πνέουν σήμερα Παρασκευή οι οποίοι φτάνουν τα 8, και τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, καθιστώντας δύσκολη την έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου από τα λιμάνια των νησιών, ενώ απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ έως τις 13:00 στο λιμάνι του Πειραιά.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει στον κρατικό μηχανισμό, καθώς την Παρασκευή υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ενίσχυσης των ανέμων.

Οι βοριάδες έχουν ήδη ενισχυθεί στο Αιγαίο και στα ανατολικά από χτες Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.