Αντώνης Σαμαράς: Ποια ήταν η κόρη του Λένα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών

Τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει άνθρωπος, έχει τις τελευταίες ώρες ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης «έχασε» ξαφνικά την 34χρονη κόρη του, Λένα Σαμαρά.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας.

Η Λένα Σαμαρά, που πέθανε χτες σε ηλικία 34 ετών στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χτες το απόγευμα η 34χρονη Λένα εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον Ευαγγελισμό.

Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος, και καθώς λαμβανόταν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα- υπέστη ανακοπή. Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι της τελευταία στιγμή.

Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Η Λένα Σαμαρά αποφοίτησε το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών. Σε εκείνη την γενιά αποφοίτων ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος – πρωτότοκος γιο του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου – , ο Κωνσταντίνος Λιάπης- γιος του Μιχάλη Λιάπη – η Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, η Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκα Κατσέλη, η Άννα Ιόλη Πρετεντέρη κόρη του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη.